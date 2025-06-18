Bakan Yumaklı, yaralı tay "Nazlı" için yapılan yardım çağrısını karşılıksız bırakmadı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Nazlı" adını verdiği yaralı tayının tedavisi için kendisinden yardım isteyen 8 yaşındaki Eyüphan Acar'ın çağrısını karşılıksız bırakmayarak, tayın sağlığına kavuşmasını sağladı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Kurbağalık Mahallesi'nde yaşayan ve ailesi tarımla uğraşan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Eyüphan Acar, merada otladığı sırada kürek kemiğinde çıkık ve ayak kısmında çatlak meydana gelen "Nazlı" isimli tayının tedavisi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla Bakan Yumaklı'dan yardım talebinde bulundu.

Acar dilekçesinde, "Merhaba İbrahim Amca. Benim ismim Eyüphan Acar. 8 yaşındayım. Benim bir tayım var, adı Nazlı. Maalesef ayağı kırıldı, lütfen bana yardım edin. Nazlı'yı kaybetmek istemiyorum, tek umudum sizsiniz. Tedavisi için bana yardımcı olur musunuz? Lütfen atımın tedavisi için bana yardım edin. Saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Acar'ın talebi kendisine iletilen Bakan Yumaklı, "Nazlı"nın tedavisinin yapılması için Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine talimat verdi. Eyüphan ve ailesiyle iletişime geçen il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri de tayı muayene etti.

Yumaklı'dan "geçmiş olsun" telefonu

Yumaklı, tayın sağlığına kavuşması üzerine Acar'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bölgedeki Bakanlık ekiplerinden tayın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Yumaklı, "Dün geceden itibaren tayla ilgilenen hem veteriner hekim arkadaşlara hem de il ve ilçe müdürlüğümüzdeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tebrik de ediyorum. Eyüphan'ın çağrısını hızla cevaplamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Acar'ı, Bakanlığın Pınarbaşı'ndaki fahri temsilcisi ilan eden Yumaklı, Acar'dan benzer şekilde problemli durumları kendilerine bildirmesini istedi.

Yumaklı, Acar'ın tayını iyileştirdiği için kendisine teşekkür etmesi üzerine, "Ben de senin hassasiyetin için teşekkür ederim. Çok önemli başka bir şey daha var. Sen kime ulaşacağını hemen bilmişsin, yazmışsın. Bunlar çok önemli. Ben de teşekkür ederim CİMER'e yazdığın için. Ben kendim gelemedim ama arkadaşlarım geldi. İnşallah Kayseri'ye geldiğimde yüz yüze görüşürüz." karşılığını verdi.

"Çocukların hayvanlara duyduğu merhamet yolumuzu aydınlatıyor"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Merhaba İbrahim Amca" diye başlayan bir mesaj geldiğini belirterek, "Minik kardeşimiz Eyüphan, tayının ayağı kırılınca üzülmüş, 'Nazlı'yı kaybetmek istemiyorum.' demiş. Biz de hemen harekete geçtik. Kayseri'deki veteriner hekimlerimiz Nazlı'nın tedavisini tamamladı. Şimdi hem Eyüphan hem de Nazlı çok iyi. Çocukların sevgisi, hayvanlara duyduğu merhamet bizim yolumuzu aydınlatıyor. İyi ki varsın Eyüphan." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında, Acar'la yaptığı telefon görüşmesi ve tayın tedavisine dair görüntüler de yer aldı.