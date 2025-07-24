Bakan Yumaklı: 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik (7)

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BAKAN TUNÇ: ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞLARI KİMLİK TESPİTİ İÇİN ANKARA'YA SEVK EDİLMEKTEDİRAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilen orman şehitlerimizin naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp...

BAKAN TUNÇ: ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞLARI KİMLİK TESPİTİ İÇİN ANKARA'YA SEVK EDİLMEKTEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilen orman şehitlerimizin naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına sevk edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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