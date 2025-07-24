Şehitlerin Cenazeleri Afyonkarahisar'a Getirildi

ŞEHİTLER AFYONKARAHİSAR'A GETİRİLDİ

Eskişehir ile Afyonkarahisar'ın sınırında çıkan orman yangının söndürülmesi sırasında şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisinin cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yangında yaralanan 5 kişi de aynı hastanede tedaviye alındı. Yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada şehitlerin kimlik tespiti için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüklerini aktardı. Bakan Memişoğlu, "Milletimizin başı sağ olsun, 10 şehidimiz var malum üzüntü içindeyiz. Yaralılarımızı ziyaret ettik, Sayın Valimiz, AFAD Başkanımızla beraber. Afyon Devlet Hastanemizde şu anda 5 yaralımız var. Genel durumları iyi, hepsi taburcu olacak inşallah yarın itibarıyla. Tabii şehitlerimizin naaşları buraya geliyor. İkmalleri yapıldıktan sonra DNA ve tanılarla ilgili Adalet Bakanımız ile konuştuk. Ankara Adli Tıp Kurumu'na geçecek. Milletimizin başı sağ olsun, Allah bize böyle acılar bir daha yaşatmasın. Orman yangınları maalesef özellikle sıcak ve bu tür havalarda çok tehlikeli oluyor. Onun için dikkatli olmamız lazım, ormancı arkadaşlara, bütün AFAD ekiplerine, mücadeleleri için gece- gündüz çalışmaları için teşekkür ediyorum. İnşallah bu acıları yaşamayız. Tabii her ağaç canlı esasında içimiz yanıyor, inşallah en kısa zamanda da söndürülür. Herkese başsağlığı diliyorum, ailelere sabırlar diliyorum" dedi.

Yangını söndürmek için giden ve kendisinden haber alınamayan bir kişinin yakını ise Bakan Memişoğlu'nun konuşmasının ardından, "Burada mı, öldü mü, kaldı mı, nerede, biri bize yardımcı olsun, kimse bir şey söylemiyor" diye konuşurken, AFAD görevlisi tarafından sakinleştirildi. Bir kişi ise Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na yakınının durumunu sormaya çalıştı.

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,