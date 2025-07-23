Orman Yangınında 10 Personel Şehit Oldu

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken ters rüzgarla alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ile 5 AKUT görevlisi 10 personelin şehit olduğunu belirterek, "10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok." dedi. Bakan Yumaklı, alevler arasında kalan 14 personelin de tedavi altına alındığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınına ilişkin Ankara'da Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, "Bugün ülkemizde 9 büyük yangın çıktı. 2 yangınla mücadele ediyorduk, bununla beraber 11 büyük yangınla olağanüstü sıcaklık ve olağanüstü değişken rüzgarla mücadele ederek, bu yangınlara bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla karşı koyduk. Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok. Ancak Eskişehir-Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu, 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldı." dedi.

10 ŞEHİT AÇIKLAMASI

Bakan Yumaklı, ters rüzgarla alevlerin arasında kalan 10 personelin şehit olduğu bilgisini verirken oldukça üzgün olduğu gözlemlendi. Yumaklı, "Alvlerin arasında kalan arkadaşlarımızdan 14'ü şu anda farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında bulunuyor. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

7 YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Yumaklı, Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip orada etkili olan 1 olmak üzere toplam 7 yangınla şu saat ve dakikalarda mücadele ettiklerini söyledi. Sıcaklık uyarısını yineleyen Bakan Yumaklı, "Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve olağanüstü rüzgar, hava değişkenlikleriyle birlikte bizi bekliyor. Ben tekrar buradan 86 milyon vatandaşımıza hassasiyet, ekstra dikkat, tabiri caizse bu konuda teyakkuzda olmalarını istirham ediyorum. Başka söyleyecek söz bulamıyorum. Çünkü biz 1 Haziran'dan bu yana her şartta platformda her açıklamamızda bunu bahsettik. Çok yüksek sıcaklık, yüksek şiddetli rüzgar, düşük nem, artık bunu basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.