Yerlikaya, Yeni Emniyet Müdürleriyle Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan il emniyet müdürleri ve daire başkanlarıyla Bakanlık'ta bir araya geldi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet teşkilatının 180 yıllık dev bir çınar olarak Türkiye'nin asayişi, huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Yeni atanan il emniyet müdürleri ve daire başkanlarıyla İçişleri Bakanlığında bir araya geldiklerini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi 'Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapma' hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu ulvi amaç uğruna ataması gerçekleşen il emniyet müdürlerimizin her birine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bayrağı devreden arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kıymetli emniyet müdürlerimiz, yeni göreve başlayacağınız illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı iletin."

