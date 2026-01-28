Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ankara'da Yaya Önceliğini Hiçe Sayan 2 Sürücü Hakkında İdari İşlem Yapıldı.

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına yol vermeyen sürücüler hakkında idari işlem yapıldığını açıkladı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile birlikte trafik güvenliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına yol vermeyen ve çarpma riski oluşturan 2 sürücüye idari işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına, sağ taraftaki motosiklet sürücüsü yol verirken, sol taraftan hızlı bir şekilde gelen 2 farklı taksi sürücüsü az kalsın çarpıyordu. Yaya önceliğini hiçe sayan M.U.A. ve R.K. isimli sürücüler hakkında idari işlem yapıldı. Yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamayan, yayayı gördüğünde durmayan her araç, bir canın güvenliğini riske atar. Bu kural ile ilgili denetimlerimiz daha da artacak.

Caydırıcı cezalar Yeni Trafik Kanunu Teklifiyle birlikte geliyor. Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir.

Yayalara geçiş hakkı tanımayan, trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız"

