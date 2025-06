Bakan Yerlikaya, Van'da Afet Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz, büyük bir inançla söylüyoruz ki terörsüz bir Türkiye için, huzur dolu şehirler için, çocuklarımızın güvenli yarınları için durmadan, usanmadan, canla başla çalışacağız." dedi.

Bakan Yerlikaya, beraberindeki Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehli Van, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan ile Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen Afet Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'e katıldı.

Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için yapılan kura çekiminde butona basan Yerlikaya, daha sonra yaptığı konuşmada, gönülleri ısıtan bu buluşmada vatandaşlarla bir arada olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Bu toprakların 1000 yıllık kardeşliğin, birliğin, dirliğin yaşayan hafızası olduğunu belirten Yerlikaya, sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadıkları gibi acıları da birbirlerinin omuzlarına yaslanarak göğüslediklerini vurguladı.

6 Şubat 2023'te herkesin hafızasında derin izler bırakan büyük felakette binlerce canı yitirdiklerini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gözyaşlarımız Fırat'a, Dicle'ye, Van Gölü'ne karıştı ama hamdolsun millet olarak o gün bir kez daha gösterdik ki yıkılmadık, eğilmedik, asla yılmadık. Biz 2 bin 200 yıllık devlet geleneğini, Anadolu'nun 1000 yıllık kardeşlik destanını kuşanmış bir milletiz. Tıpkı 2011 yılında Van'da yaşadığımız o büyük depremde olduğu gibi yine dimdik durduk, birlik olduk. Devlet ve millet el ele, yürek yüreğe verdik ve Van'ımızı yeniden ayağa kaldırdık. O günlerde Van'da 27 bin 702 konut, 3 bin 203 ahır ve 139 iş yeri yapılarak hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. 2020'de Başkale depreminde 282 konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Bugün ise burada Çatak ve Başkale'de meydana gelen afetler nedeniyle yapımı tamamlanan 337 afet konutunun kurasını çekiyoruz. Ayrıca, Erciş'te daha önce kurası çekilmiş 32 hak sahibi kardeşimizin anahtarlarını teslim ediyoruz. İşte tüm bunlar sadece bir konut teslimi değil aynı zamanda umutların, huzurun, güvenin teslimidir."

"Türkiye'nin dört bir yanında yeniden imar, ihya seferberliğini yürütüyoruz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara da değinen Yerlikaya, "Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle büyük bir anahtar teslim töreni yapıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından tam 250 bin 536 bağımsız bölüm vatandaşlarımıza teslim edildi. Bu, sadece Türkiye'nin değil insanlık tarihinin gördüğü en büyük afet sonrası toparlanma hareketidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, Türkiye'nin dört bir yanında yeniden imar, ihya seferberliğini yürütüyoruz." diye konuştu.

"Kardeşliğimizden doğan inançla büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz"

Milletin ebedi yurdunun hiçbir zaman sahipsiz kalmayacağını bugün bir kez daha haykırdıklarını kaydeden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda kimse yalnız, kimsesiz bırakılmayacak. Bizler için bu topraklarda Türk, Kürt, Alevi, Sünni yok. Bu toprakların her ferdi bu vatanın öz ve asil sahibidir. Hiç kimse, bu kardeşliğe gölge düşüremez. Hiçbir güç, bu toprakların huzurunu bozamaz. Bahçesaray'dan yükselen söz, Feqiye Teyran'dan dökülen nefes, bu milletin irfanıdır, hikmetidir, birliğinin şiiridir. Biz, büyük bir inançla söylüyoruz ki terörsüz bir Türkiye için, huzur dolu şehirler için, çocuklarımızın güvenli yarınları için durmadan, usanmadan, canla başla çalışacağız. Bu ülkede yaşayan herkesin canı da, malı da, inancı da, kültürü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altındadır. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde birliğimizden aldığımız güçle, kardeşliğimizden doğan inançla büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz."

Anahtarını teslim ettikleri evlerin hak sahiplerine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyen Yerlikaya, "Bu imar seferberliğini kararlılıkla yürüten Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum. Bu yuvaların yapımında ve tamamlanmasında büyük gayretleri olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, AFAD'a, TOKİ'ye, Emlak Konut'a, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne, altyapı kuruluşlarımıza, emek veren tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

"Uyumlu çalışmalarımızla işlerimizi yürütüyoruz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise konutların kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti

Konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Balcı, şöyle devam etti:

"İnsanlarımız burada her zaman devletin sıcak elini yanında hissetmiştir. Van, Türkiye'nin doğusu değil, Orta Asya'nın batıya açılan kapısıdır. Türkiye her alanda yükselirken, ilerlerken Van'ımızı da her alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Van'da çok büyük yatırımlar yapılıyor. Dokunmadığımız alan kalmadı. Şehrimizi imar etmek, Vanlıların huzuruna, refahına katkı sağlamak için bahane üretmeden canla başla çalışıyoruz. Bunu yaparken Van'da bir şeyi de başardık. Güzel bir birlik ve beraberlik örneği gösterdik. Uyumlu çalışmalarımızla işlerimizi yürütüyoruz. Bu sayede 246 okul inşa ettik, tüm ilçelerimize yüzme havuzu kazandırdık. Sağlık alanında çok önemli yatırımlar ilimize kazandırıyoruz. Her alanda çok önemli yatırımları ilimize kazandırıyoruz."

"Müşterek bir gayret ortaya koymamız gereğinin bilincindeyiz"

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle başta deprem olmak üzere tüm afet türleriyle ilgili yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini anlattı.

Afetlerin yaşanmamasının en büyük temennileri olduğunu ifade eden Pehlivan, "Ancak bunun bir realite olduğunu da hepimiz biliyoruz. O yüzden afetlere hazırlıklı olma konusunda müşterek bir gayret ortaya koymamız gereğinin bilincindeyiz. AFAD olarak bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Özellikle afetler meydana geldiğinde arama kurtarma çalışmalarından geçici barınmaya, hak sahipliğinden kalıcı konutlara kadar birçok çalışma yürütülüyor. Elbette bu çalışmalar meşakkatli çalışmalar. Bugün olduğu gibi afetzede vatandaşlarımıza konutları teslim edildiğinde tüm birimlerin, kurumların ve çalışanların yorgunluğu, sevince ve heyecana dönüşüyor." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de Van'da 2011'de yaşanan depremlerin ardından yapılan çalışmalara değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız o dönem Başbakandı. Depremden hemen sonra kabinesiyle ilimize geldi. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden 17 bin 250 konut inşa edildi, daha sonra bu sayı arttı. İlimizde şu an büyük yatırımlar yapılıyor. Van'a yeni bir Valilik binası kazandıracağız. Bugün de vatandaşlarımıza verilen konutlarımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas da AK Parti'nin eser ve hizmet partisi olduğunu dile getirerek, "İlimiz de payına düşen yatırım ve hizmetleri alıyor. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve erdemli ekibine Vanlılar adına teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler kura sonucu konut sahibi olan ailelere anahtarlarını teslim etti.

Eski Van Müftüsü Nimettullah Arvas'ın dua etmesiyle sona eren törene, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, kaymakamlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.