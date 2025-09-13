Haberler

Bakan Yerlikaya: Uzman Çavuş Yücel Yeşil, Yol Kontrol Devriyesi Esnasında Bir Otomobilin Çarpması Sonucu Şehit Oldu

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit olduğunu açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
