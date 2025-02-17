Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla Mücadelede 54 Bin 876 Tutuklama Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana 54 bin 876 tutuklama oldu. 2024 yılında günlük ortalama 118 tutuklama oldu." dedi.

Bakan Yerlikaya, Sinop'ta Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yerlikaya, Bakanlık olarak Türkiye'nin her noktasında suç ve suçlularla kararlılıkla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Sinop'un, ülkenin en huzurlu şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan operasyonlara ilişkin rakamlar paylaştı.

Özellikle uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sinop'ta yapılan operasyon ve tutuklanan şahıs sayısında son üç yılda artış yaşandığını dile getiren Yerlikaya, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'nden (NARVAS) bahsetti.

Bakan Yerlikaya, "Göreve geldiğim günden bu yana 54 bin 876 tutuklama oldu. 2024 yılında günlük ortalama 118 tutuklama oldu. Basit ortalamayı söylüyorum. Ama bu demek değildir ki mücadelede gevşeme var. Zinhar böyle bir şey mümkün değil. Biz her gün vites artırıyoruz. Ama burada en büyük gücü de vatandaşlarımızdan alıyoruz. NARVAS'tan gelen ihbarları değerlendirdiğimiz yapay zeka esaslı bu yazılım sistemiyle çok daha proaktif hale getiriyoruz çalışmalarımızı." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek isteyen Yerlikaya, "O yüzden Sinoplu hemşehrilerimize diyoruz ki gördüğünüz, duyduğunuz, işittiğiniz, doğru olup olmadığına bakmayın lütfen, ama lütfen bu uyuşturucuyla ilgili bir şeyi hissettiğiniz zaman 122'yi arayın, biz gereğini yapalım. Hızımıza hız katarsanız hep birlikte şehrimizin huzurunu özellikle uyuşturucuyla mücadelede daha güçlendirmiş olursunuz." ifadesini kullandı.

Terörün tüm türleriyle canla başla mücadelelerinin devam ettiğini de aktaran Yerlikaya, bu alanda neler yapıldığını her fırsatta kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

Yerlikaya, Türkiye'de hırsızlık olaylarının bir önceki yıla göre 2024 yılında 71 bin düştüğünü anlatarak, aranan şahıslarla ilgili de şehirlerin kendi içlerinde birbiriyle yarıştıklarını, hem emniyetin hem jandarmanın gece gündüz çalıştığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silahla ilgili cezayı artırdıklarını da anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bunun kapasitesini ve çemberini genişlettik. Cezalarını da artırdık. 2 ila 4 yıl yaptık. Arkadaşlarımız bununla ilgili Sinop'ta 386 kişi hakkında işlem yapıldığını, 328 silahın yakalandığını ifade ettiler. Her yerde olduğu gibi hem ekranlarda hem sosyal medyalarda şunu söylüyoruz; Şehir eşkıyaları, yani suç işlemekte kibirlenenlere karşı biz çok kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bunların tamamını bitirip, adalete teslim etme kararlılığımız hep rakamlara da yansıyor. Türkiye genelinde 2024 yılında biz göreve başladığımız günden bu yana 870'i aştık. Aynı şekilde 2024 yılında Sinop'ta 4 organize suç örgütü olduğunu ifade etmek istiyoruz. 8 tutuklu, 14 adli kontrol olduğunu ifade etmek gerekir. Kaçakçılıkla ilgili 3 tutuklu, 64 operasyon, 3 adli kontrol. Toplam 2 milyon 186 bin lira vergi kaybını önlediğimizi söylememiz gerekiyor."

Trafik kazalarında ölüm ve yaralanma olmaması için büyük bir gayret gösterdiklerinin altını çizen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki haftaların başından itibaren geriye dönük 10 yıl boyunca tüm trafik suçlarıyla ilgili yapılan denetim sayılarına, işlem sayılarına, bunlara uygulanan cezai işlemlerle ilgili performans kriterlerinin hepsini ortaya çıkardık. Biz istiyoruz ki bir can, trafik kazası nedeniyle vefat etmesin. Yaralanma olmasın. 2023'te kaza yeri ölüm sayıları maalesef günlük 8,2 iken, 2024'te bu şimdilik 7,4'e düştü. Yeterli mi? Biz 1 olmasını bile kabul etmiyoruz. Her yıl bir önceki yıldan devriye sayılarımızı artırıyoruz ve teknolojiyi de o kadar yoğun kullanmaya başladık ki bunlara da büyük yatırımlar yapıyoruz. Polis ve jandarmalarımızın da yaka kamerasıyla ilgili bir eksiği kalmayacak."