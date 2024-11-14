Bakan Yerlikaya: Uyuşturucu Operasyonlarında Rekor Ele Geçirme

Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen 'NARKOÇELİK-48' operasyonlarında; 4 ton 887 kilo uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel