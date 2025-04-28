Bakan Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Modeli" programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İlgili tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde yürüttüğümüz çalışmalar, uygulanan stratejiler sayesinde, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır." dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen " Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Modeli" programındaki konuşmasında, yalnızca Göç İdaresi Başkanlığının değil, vicdanın ve merhametin kurumsallaştığı, insanlık onurunu merkeze alan bir anlayışın da yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 12 yıl önce temelleri atılan Göç İdaresi Başkanlığının, Türkiye'nin göç alanındaki çalışmalarında bir milat olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Türkiye, kurumsal anlamda göçü yöneten bir ülke haline gelmiştir. Bu Başkanlığımız, düzenli göç yönetimi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele, entegre sınır yönetimi, uluslararası koruma, geçici koruma, gönüllü geri dönüş ve göç yönetimiyle ilgili tüm alanlarda dünyaya örnek olan yepyeni uygulamalara imza atıyor." diye konuştu.

Yerlikaya, Türkiye'nin tarih boyunca, yurdundan koparılan, yuvasından edilen, umudu elinden alınan insanlar için güvenli bir liman ve sığınak olduğunu aktararak, "Bugün ülkemiz, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, adaleti, şefkati ve kadim misafirperverlik geleneğini temsil ederek, insanlığın ortak vicdanı olmaya devam ediyor. Çünkü bizler, göçe yalnızca bir güvenlik meselesi olarak değil, aynı zamanda insani, sosyolojik ve uluslararası boyutları olan, çok yönlü bir olgu olarak yaklaşıyoruz. Her adımımızı, hukukun, merhametin, vicdanın ve medeniyet değerlerimizin rehberliğinde atıyoruz. Bunu yaparken de kamu düzeninden asla ödün vermeyen bir dengeyi titizlikle koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göç konusundaki duruşuna değinen Yerlikaya, "Kimi ülkeler, göç krizlerine karşı kör, sağır ve nobran davranırken, göçmenlerin insan olduğunu unutup, onları sadece nitelikli-niteliksiz iş gücü olarak değerlendirirken, yüreğimize batan mızraklar misali botları batırırken, nice cansız bedenlerin sahillere vurmasına sessiz kalırken, zat-ı devletleriniz tüm dünyaya vicdan çağrısı yaptınız. 'Dünya 5'ten büyüktür' dediniz. 'İnsanlığın, daha adil bir dünyada yaşama umutları, birer birer ölüyor' dediniz. 'Minik bedeni sahile vuran Aylan Bebek, modern dünyanın utanç vesikasıdır' dediniz. Bizler, bu anlayışla hiçbir zaman zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara, gönül coğrafyamıza, asla sırtımızı dönmedik. O çığlıkları asla duymazlıktan gelmedik." şeklinde konuştu.

"Düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçiriyoruz"

Göç yönetimi alanında çok önemli adımlar atıldığını vurgulayan Yerlikaya, şunları dile getirdi:

"Düzenli göç yönetiminde, düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran çalışmalara odaklandık. Ülkemizin, turistler, uluslararası üniversite öğrencileri, ihtiyaç duyulan iş gücü ve yabancı yatırımcılarımız için düzenli göçmenler için çekim merkezi olmasını istiyoruz. Bizim için yabancıların ülkemize yasal olarak gelmesi, yasal olarak kalması, yasal olarak çalışması ve yasal olarak ülkelerine dönmesi esastır. Bu anlayışla ülkemize turizm, eğitim, sağlık ve çalışma gibi amaçlarla yasal yollarla gelen yabancıların iş ve işlemlerini kolaylaştırıyoruz. Göç yönetimimizin temel hedeflerinden biri olarak düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçiriyoruz."

Hayata geçirilen projeler kapsamında ikamet başvurularının artık noterlikler üzerinden alınabildiğini, evde bakım hizmetlerinde çalışacak iş gücünün ikamet izinlerinin kolaylaştırıldığını ve kayıtlı istihdamın teşvik edildiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda evde bakım hizmetlerini, hukuki bir zemine oturttuklarını kaydetti.

Yerlikaya, istihdam açığını gidermek için ilgili sektör ve kurumlarla koordinasyon içinde, kamu düzeni ve güvenliği açısından tedbirler alarak yeni düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Örneğin, hayvancılığın gelişmesi için ihtiyaç duyulan yabancı çobanların da ikamet ve çalışma izinlerinde yeni uygulamaları bu çerçevede hayata geçirdik. Şu an bizimle olan sevgili öğrencilerimiz, artık ikamet işlemlerini Göç İdaresi Müdürlüklerine gitmeden kendi üniversitelerinde yapabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz ülkemize gelen öğrenci kardeşlerimize, sadece okullarımızı değil, gönül dünyamızı da açıyoruz." sözünü hatırlatan Yerlikaya, "Sevgili öğrenciler, burada, ilim yolunda attığınız her adım yalnızca kendi hayatınızı değil, insanlığın geleceğini de güzelleştirecek. Sizler tarihin en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bu topraklarda, barışın, adaletin ve ilmin yeni elçileri olacaksınız. Türkiye'nin büyüklüğü, yalnızca sahip olduğu topraklardan değil, gönlünü tüm insanlığa açmış bir millet olmasından gelir. Sizler bu büyük milletin birer elçisi olarak, bu hikayeye ortak oluyorsunuz." dedi.

"Düzensiz göçmen sayısı son 1 ayda yüzde 2'ye kadar düştü"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeledeki hedefin Türkiye'ye yönelik bir "çekim gücü" oluşmasına izin vermemek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Beş basamaktan oluşan bir strateji uyguluyoruz. Altını çizerek ifade etmeliyim ki biz düzensiz göçle mücadele ederken, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan insanları istismar eden, onların hayatlarını hiçe sayan ve sınır aşan suç şebekeleriyle de mücadele ediyoruz. Ülkemizin düzensiz göç rotası olmasına asla izin vermedik. Bu anlayışla birinci basamakta, sorunun kaynağında çözümü için gerekli tedbirleri hayata geçirdik. İkinci basamakta, tüm sınırlarımızın en üst düzeyde korunması için, etkili sınır güvenlik tedbirleri aldık. Üçüncü olarak, ülkemiz içinde etkin yakalama gerçekleştirdik. Bu amaçla inovatif bir yaklaşımla 'Mobil Göç Noktası Araçlarımızı' geliştirdik."

Yerlikaya, 19 Temmuz 2023'te hizmete alınan Mobil Göç Noktası Araçlarının tüm dünyaya düzensiz göçle mücadelenin, hem etkin hem de insan haklarına uygun şekilde yapılabileceğini ortaya koyan en önemli uygulamalardan biri olduğunu dile getirerek, "Mobil Göç Noktası Araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 74,5 iken bu oran son 1 ayda yüzde 2'ye kadar düştü." dedi.

Dördüncü basamakta ise düzensiz iş gücüyle mücadelenin yer aldığını aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığımız arasında sistem entegrasyonunu sağladık. Böylece, yabancıların kayıt dışı istihdamını engellemeye yönelik çok önemli adımlar attık. Beşinci ve son olarak da etkin sınır dışı mekanizmasıyla düzensiz göçmenlerin ülkelerine dönmelerini sağlıyoruz. Son 2 yıldır sınır dışı etmede ülkemizin en yüksek sayılarına ulaştık.

Göç İdaresi Başkanlığımızın yanı sıra ülke içinde emniyetimiz, jandarmamız, mavi vatanımızda sahil güvenliğimiz, sınırlarımızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizle Bakanlıklarımız ve ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde yürüttüğümüz çalışmalar, uygulanan stratejiler sayesinde, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Böylece, düzensiz göç rotası değişmiştir. Şunu gönül huzuruyla ifade etmek isterim ki göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göçle mücadelede de 'insan onuru' demekten, 'önce insan' demekten hiçbir zaman vazgeçmedik. Yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa asla müsaade etmedik. Kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden düzensiz göçle mücadele edilebileceğini tüm dünyaya gösterdik."

Tarihi bir döneme de şahitlik edildiğini aktaran Yerlikaya, "Suriye'de 61 yıllık bir zulüm devri sona erdi. Baas rejiminin enkazı altında ezilen o kadim topraklar bugün özgürlüğün, umudun ve yeniden doğuşun eşiğinde. Hamdolsun ki Suriye yeniden ayağa kalkıyor ve biz Suriyeli kardeşlerimizin, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşlerinin gerçekleşmesi için gerekli tüm düzenlemelerimizi hızla yaptık." dedi.

Yerlikaya, yapılan tüm yeniliklerin göç yönetimindeki vizyonu ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye'nin göç yönetiminde dünyaya model olan bir ülkedir olduğunu söyledi.