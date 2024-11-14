Bakan Yerlikaya, Türkiye-Kongo 4'üncü Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Tutanakları İmza Töreni'ne katıldı
Ankara.
Bakan Yerlikaya, Türkiye-Kongo 4'üncü Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Tutanakları İmza Töreni'ne katıldı
Bakan Yerlikaya, Türkiye-Kongo 4'üncü Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Tutanakları İmza Töreni'ne katıldı
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