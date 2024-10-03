Bakan Yerlikaya, "Türk Devletleri İşbirliği Günü" resepsiyonunda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde oluşturulan çeşitli mekanizmalar vesilesiyle, bölgesel sınamalarla mücadelemizi tahkim ediyor, bölgesel, uluslararası barış ve güvenlik için dayanışmamızı pekiştiriyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, "Türk Devletleri Teşkilatını kuran Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıl dönümü" ve "Türk Devletleri İşbirliği Günü" dolayısıyla düzenlenen resepsiyondaki konuşmasında, 3 Ekim 2009'un ortak tarihte bir dönüm noktasına işaret ettiğini, 15 yıl önce devlet başkanlarının ortak gelecek tasavvurunu hayata geçirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Yerlikaya, zamanın, Nahçıvan Anlaşması'nın sadece Türk bütünleşmesi için bir çerçeve oluşturmadığını, aynı zamanda coğrafyaları için bir umut ışığı olduğunu, dayanışma ve işbirliğinin sınamalara üstün geleceğini kanıtladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda, Türk Devletleri Teşkilatının giderek bir cazibe merkezi haline geldiğini anlattığını anımsatan Yerlikaya, örnek bir işbirliği modeli oluşturulmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatının gelecek yıllarda da bölgesi ve ötesinde, barış, refah ve istikrara devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, "Türk Devletleri Teşkilatı, üye devletler arasında ticaret ve yatırımı teşvik ederek ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde oluşturulan çeşitli mekanizmalar vesilesiyle, bölgesel sınamalarla mücadelemizi tahkim ediyor, bölgesel, uluslararası barış ve güvenlik için dayanışmamızı pekiştiriyoruz." diye konuştu.

"Türk dünyasını birlikte daha güçlü kılmak için çabalar sürdürülecek"

Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda çok taraflı işbirliklerinin kapsamını geliştirmekten, yeni ve kalıcı işbirliği mekanizmalarının tesis edildiği bir döneme adım atılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğumuz ata yurdumuz Orta Asya'da, bölge ülkelerin refahının daha da güçlenmesine yönelik çalışmaları, tüm samimiyetimizle destekliyoruz. Bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi, gerek ikili gerek çok taraflı zeminde, mevcut kurumsal işbirliği mekanizmalarımız çerçevesinde geliştiriyoruz. Bu çerçevede, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ilkini 6 Eylül 2024'te Kırgızistan'ın Çolpon Ata şehrinde gerçekleştirdik. Böylelikle görev alanımızdaki çeşitli konularda ortak çalışmalarımızı güçlendirecek yeni bir platformun temellerini attık. İkinci toplantımızı önümüzdeki yıl can Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenleyeceğiz."

Teşkilatın son 15 yılda elde ettiği başarılar ve deneyimlere ek olarak geleceğe yönelik kapsamlı işbirliği vizyonunun birlik ve dayanışmalarına büyük katkıda bulunacağına inandıklarına dikkati çeken Yerlikaya, yıl dönümünün, başarıyla ilerleyen ortak geleceği inşa etme sürecinde ilham kaynağı olmasını diledi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk dünyasını birlikte daha güçlü kılmak için çabalarını aralıksız sürdüreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, gönderdikleri mesajla Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı.