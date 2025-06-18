Bakan Yerlikaya: Turizm Sektöründe Tedbirler Alınacak

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada bazı turistik işletmelere yönelik paylaşılan olumsuz görüntülerle ilgili gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu ve muğla'da bir toplantı yapılacağını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde bazı turistik işletmelere yönelik millette infial yaratan görüntülerin sosyal medyada yer aldığını ifade ederek, "bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını istemediklerini, gerekli önlemlerin alınacağını" belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2024'te 62 milyonu aşkın turisti ağırladığını belirtti.

Turizm sektörünün ülkenin parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ancak son günlerde sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez. Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu amaçla yarın Muğla'da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, 'alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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