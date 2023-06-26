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Bakan Yerlikaya: Teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz

Bakan Yerlikaya: Teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlıkla devam edeceğiz" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlıkla devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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