Bakan Yerlikaya: Tarihin en büyük destanlarından birini milletimiz yazdı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki anma töreninde konuşan Bakan Yerlikaya, "21'inci yüzyılda; destanlar çağının bittiği sanılan bir zamanda, tarihin en büyük destanlarından birini bizim milletimiz yazdı" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek onlarla sohbet etti. Bakan Yerlikaya, şehit polislerin kabirlerini de ziyaret etti. Burada da Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Bakan Yerlikaya, polis şehitlerinin ailelerine de baş sağlığı dileyerek, kabirlerine karanfil bıraktı.

'TÜRK MİLLETİ VATANINA KALKAN OLDU'

Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz 2016 gecesi şehit olan 253 kişiyi andı. 15 Temmuz darbe girişiminin eşi benzeri görülmemiş bir ihanet olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Hiçbir kutsalı, hiçbir değeri, ahlakı olmayan o hainler, ekmeğini yedikleri milletine ihanet ettiler. Milletimiz bunlara boyun eğmedi. Başkomutanımızın çağrısıyla meydanlara indi. 21'inci yüzyılda; destanlar çağının bittiği sanılan bir zamanda, tarihin en büyük destanlarından birini bizim milletimiz yazdı. Türkiye'mizin en uzun ve en karanlık gecesinde; kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, topyekün Türk Milleti vatanına canlı kalkan oldu" diye konuştu.

'ANKARA'DA BAŞLAYAN BU DİRENİŞ, DALGA DALGA YAYILDI'

15 Temmuz'da, ihanetin de direnişin de merkez üssünün Ankara olduğunu aktaran Yerlikaya, "Ankara'da başlayan bu direniş, buradaki inanç, Türkiye'ye dalga dalga yayıldı. Gazi Meclisimiz 11 kez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3 kez, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüz 6 kez ve pek çok stratejik hedef F-16'lar ve helikopterle defalarca bombalandı. Ankara genelinde; 56 kardeşimiz vatan için Hakka yürüdü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün önünde, 13 kardeşimiz şehadet şerbeti içti. Onlar; canlarından aziz bildikleri vatana can verdiler" ifadelerini kullandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan 13 polis ve vatandaşın isimlerini tek tek okuyan Bakan Yerlikaya'ya emniyet mensupları 'burada' diye karşılık verdi.

'BU DESTANI YAZANLARI SONSUZA DEK YAŞATACAĞIZ'

15 Temmuz'un, kardeşliğin dipdiri ayakta olduğunu gösterdiğini söyleyen Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'na işte bu kardeşlik duygusu hayat vermiş; bu ruh, Türkiye Yüzyılı'nın hem kilit taşı, hem temel taşı olmuştur. Bu ruhu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'nin geleceği de bu ruhtur. Hepimizin istikbali bu ruha emanettir. Milletin selameti, aziz vatanın bölünmez bütünlüğü için şehadete koşan kardeşlerimizi; onurlu bir hayat sürmek için iradesine sahip çıkan kahraman gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu destanı yazanları, Türkiye Yüzyılı'nın tüm kahramanlarını sonsuza dek yaşatacağız. FETÖ'cü vatansız hainleri de unutmayacağız. Onlarla dünyada da ahirette de görülecek hesabımız var. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, hangi kılığa girerlerse girsinler izlerini sürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANKARA EMNİYETİNDE 3 BİN 692 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ'

Programda konuşan Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ise, Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak FETÖ ile mücadeleyi sürdürdüklerini bildirerek, "Bu çerçevede örgütün teşkilatımız içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalarda gizli hücreler tespit edilmiş; irtibatı tespit edilen ve sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosundan 3 bin 692 personel ihraç edilmiştir. Terör örgütünün çökertilmesine yönelik bugüne kadar yaptığımız etkin çalışmalarda, aralarında üst düzey sorumluların ve darbe teşebbüsüne katıların da bulunduğu 37 bin 231 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 5 bin 472'si etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmuş, 55 bin 506 örgüt mensubunu teşhis etmiştir" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, törende 15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'la da bir araya geldi, sohbet etti. Yerlikaya, Aslan'la görüşmesine ilişkin Twitter'dan, "'Vatan yoksa gelecek de yok' diye gençlere mektup yazan, hain FETÖ'cülere karşı canı pahasına direnen Turgut Ağabeyimiz bu toprakların binlerce kahramanından biri. Allah ondan razı olsun. Rabbim sağlık ve afiyet versin" ifadelerini kullandı. (DHA)