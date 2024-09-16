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Türkiye, Sudan'a 2'nci İyilik Gemisi'ni Gönderdi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sudan'ın yaşadığı iç çatışma, sel felaketleri ve salgın hastalıklar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, Mersin Limanı'ndan Sudan'a gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan 2'nci İyilik Gemisi'nin yola çıktığını açıkladı. Gemide yaklaşık 3 bin ton gıda, hijyen ve barınma malzemesi bulunuyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, iç çatışma, sel felaketleri ve salgın hastalıklar nedeniyle zor günler geçiren Sudan'a gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri götüren 2'nci İyilik Gemisi'nin Mersin'den yola çıktığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir yılı aşkın süredir iç çatışmanın yanı sıra, meydana gelen sel felaketi ve salgın hastalıklar nedeniyle Sudan zor günler yaşıyor. Milyonlarca insan, çocuk kıtlık ve felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya. Mazlum ve yardıma muhtaç ülkelere yardım elini esirgemeyen ülkemiz bugün Sudan'a 2'nci İyilik Gemisi'ni gönderdi. AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve ulusal sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle hazırlanan; yaklaşık 3 bin ton gıda, hijyen ve barınma malzemesi Mersin Limanı'ndan Sudan'a doğru hareket etti. Yüreğinden iyiliği eksik etmeyen yardımsever milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlum ve mağdur ülkelerin her daim yanında olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler İçişleri Bakanı Sivil Toplum Türkiye Mersin İyilik Güncel Sudan

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