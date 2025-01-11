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Bakan Yerlikaya, Soyulan Kuyumcu Esnafına Geçmiş Olsun Diledi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Safranbolu'da soyulan kuyumcu esnafı Adem Güldemir'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Olay sonrası verilen sözlerin tutulduğunu belirten Vali Yavuz, şüphelilerin kısa sürede yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya kuyumcu dükkanı soyulan esnafa 'geçmiş olsun' dileklerini iletti

KARABÜK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar maskeli ve silahlı şüpheliler tarafından soyulan kuyumcunun sahibi Adem Güldemir'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vatandaş ve esnafları ziyaret etti. Yavuz, Sadri Artunç Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanı soyulan Adem Güldemir ile de görüştü. Güldemir'e dün akşam verdikleri sözleri tuttuklarını hatırlatan Yavuz, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulundu. Daha sonra Vali Yavuz, Güldemir'i İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştürdü.

Esnafa "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yerlikaya, dün gerçekleşen olay karşısında çok üzüldüklerini belirterek, olay sonrasında hem Valinin hem Emniyet Genel Müdürünün ve emniyet teşkilatının olayı yakinen takip ederek büyük hassasiyetle çalışıldığını söyledi.

Vatandaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda yaklaşık 13-14 saat içinde şüphelilerin yakalandığını aktaran Yerlikaya, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak araştırıldığını dile getirdi.

Yerlikaya "İyiler kötüler mücadelesi güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecek ama bilin ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanlığı olarak 623 bin çalışanımız, kıymetli arkadaşlarımızla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Suçlulara pabucunu ters giydireceğiz. Hiç merak etmeyin. Oradaki bütün esnaf komşularımıza, arkadaşlarımıza selam ediyorum. Bilin ki sizin desteğiniz, duanız bizim için en büyük güç" diye konuştu.

İş yeri sahibi Güldemir ise Bakan Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Altınlarımızın büyük kısmı geldi. 2-3 kilogram civarında bir şey kaldı. Destelerinden dolayı valimizden, emniyet müdürümüzden ve teşkilatımızdan Allah razı olsun" dedi.

Bakan Yerlikaya, Soyulan Kuyumcu Esnafına Geçmiş Olsun Diledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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