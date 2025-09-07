Bakan Yerlikaya: Sokak Çağrılarına Müsaade Etmeyeceğiz

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, CHP İstanbul İl Başkanlığında yaşananlar üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'deki ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurullarının görevden tedbiren uzaklaştırıldığını ve yerine Geçici Kurul'un atandığını hatırlattı.

"Halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır"

Halkı sokağa çağırmanın hukuka meydan okuma anlamında geldiğini belirten Yerlikaya, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.