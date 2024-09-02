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Eylem Hazırlığındaki 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığında olan 4 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Teröristlerin Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu belirtildi. Operasyonun görüntülerini paylaşan Yerlikaya, bu teröristlerin toplamda 22 eyleme katıldığını ve 13 güvenlik görevlisinin şehit edilmesine yol açtığını ifade etti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü mensubu 4 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini bildirdi. Yerlikaya, kimliği belirlenen teröristlerin kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 teröristin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü mensuplarının; kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunu bildirdi.

Teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini paylaşan Yerlikaya, teröristlerin 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivilin yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıklarının tespit edildiğini de belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanı Kartal Patnos Güncel Terör

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