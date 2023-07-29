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Bakan Yerlikaya: Şırnak'ta 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonun devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya: " Şırnak'ta 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Şırnak'ta, Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA'ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere'de bir grup teröristin tespit edildiğini ve derhal operasyon başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir komutasında, Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız tarafından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve J-SİHA'ların ateş desteğinde, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ operasyonu düzenlendi. Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan Jandarmamızı tebrik ediyorum Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."

Öte yandan operasyonun devam ettiğini de ifade eden Bakan Yerlikaya, terörün sona erene kadar mücadelelerine aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kemal Diri - Güncel

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