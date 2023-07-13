Bakan Yerlikaya: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası, Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir ve komutasında, 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde, Atak taarruz helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve jandarma komando timlerimizin katılımıyla icra edilen operasyonda, 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Aziz milletimiz sizlerle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.