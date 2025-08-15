Bakan Yerlikaya, Sındırgı'daki Depremzedeleri Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen ailelere ziyarette bulundu.

Yerlikaya, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Sındırgı'da meydana gelen depremde evleri ağır hasar gören Sarıkaya ailesini ziyaret ettiklerini belirtti.

Sındırgı depremi sonrası Sarıkaya ailesini önce KYK yurduna yerleştirdiklerini aktaran Yerlikaya, "Şimdi ise Sındırgı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda yeni yuvalarına taşınma sürecindeler. Depremden etkilenen ailelerimizin yaralarını el birliğiyle saracağız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, depremden etkilenen Alakır köyündeki konteynerde kalan aileleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Hem çalışmaları yerinde gördük hem de onları dinledik." bilgisini verdi.

İlçe merkezi dışında köylerde 146 ailenin konteyner talep ettiğini, bunların 135'inin kurulduğunu aktaran Yerlikaya, bu akşam konteynerlerin tamamının kurulacağını bildirdi.

Öte yandan, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında AFAD Başkanlığından brifing aldıklarını belirten Yerlikaya, "Tüm kurumlarımız Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.