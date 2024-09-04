Diyarbakır'da Silah Kazası: Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney Şehit Oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Silvan Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzaman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi.