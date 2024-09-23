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Bakan Yerlikaya: "Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Saldırganın Adliyeye Götürülme Şekliyle İlgili Soruşturma Açıldığı İddiaları Yalandır"

Bakan Yerlikaya:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganı emniyetten adliyeye götüren polisler hakkında soruşturma açıldığı iddialarını yalanladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganı emniyetten adliyeye götüren polisler hakkında soruşturma açıldığı iddialarını yalanladı.

Daha önce yakalanan ancak kaçan, dün gece yarısı da yeniden gözaltına alınacağı anlarda bir polisin silahını alarak ateş açan ve polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit olmasına neden olan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nden iki kadın polis tarafından siyah çöp poşeti giydirilmiş şekilde çıkarıldığı ve HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) aracına bindirildiğiyle ilgili açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan Yunus Emre Geçti'yi adliyeye götüren polisler hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır.

Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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