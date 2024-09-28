İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'a Taziye Ziyareti

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye için geldiği Sivas'ta her türlü suça karşın mücadelenin devam edeceğini belirterek, Suç ve suçlarla mücadele hiçbir zaman hiçbir zaman durmadan, duraksamadan, İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin kahraman mesai arkadaşlarımla beraber çalışmaya devam edeceğiz, durmayacağız, duraksamayacağız dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Yerlikaya ilk olarak kent merkezinde bir otelde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen güvenlik toplantının ardından Bakan Yerlikaya, Ümraniye'de Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Yunus Emre Geçti'nin (19) polis merkezinden kaçtıktan sonra yakalanması sırasında çıkan arbedede silahla ateş etmesiyle şehit olan Şeyda Yılmaz'ın Sivas'ta bulunan anne-babası Nurgül-Mehmet Yağlı çiftine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Şehit kızımız Şeyda Yılmaz. Anne, baba, kardeşleri, tüm akrabaları komşularıyla başsağlığı için ziyaret ettik. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun derecesi ali olsun. Son derece metin bir baba, anne görmekten dolayı mutluyum. 'Vatan sağ olsun' sözü dillerinden düşmüyor. Böyle aileler, böyle anne ve babalar böyle evlatlar yetiştirdiği müddetçe Allah'ın izniyle devletimiz milletimiz her zaman bir beraber, kardeşliğimizin de hep Allah'ın izniyle daim olacağına ben yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da Mehmet abiyle, anneyle taziye başsağlığı için görüşecek. Şeyda kızımıza gerçekten çok üzüldük biz. Ciğerimiz yandı dedi.

'DURMAYACAĞIZ, DURAKSAMAYACAĞIZ'

Suç ve suçlarla mücadele hiçbir zaman hiçbir zaman durmadan, duraksamadan devam edeceğini ifade eden Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin kahraman mesai arkadaşlarımla beraber çalışmaya devam edeceğiz, durmayacağız, duraksamayacağız. Terör, terörün her türlüsüyle, organize suç örgütleriyle uyuşturucu, zehir tacirleriyle, bunlarla mücadelemiz hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü biz milletimize söz verdik. Kim suç işlemekte kibirleniyorsa, kendini milletimizin iradesinden daha üstün görüyor. Hiç kusura bakmasınlar. Onları, polisimle, jandarmamla, sahil güvenliğimle yakalayıp, götürüp adaleti teşhir etmekte biz kararlıyız. Bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden uğraşıyoruz, gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz ve benim milletim, benim insanların huzuru hak ediyor. Çünkü iyi niyetini, hayır duasını, kendisine hizmet eden, başta güvenlik birimleri, Mehmetçik olmak üzere hep diyoruz ki 'Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizinle beraberiz' diyor. Ben buradan vatandaşlarımıza tekraren şu sözü vermek istiyorum. 600 bin içişleri ailesindeki arkadaşlarımızla beraber sizin desteğiniz ve sizin o güzel hayırlı dua layık olmak ve sizin huzurunuz için mücadeleye durmadan, duraklamadan devam edeceğiz. Şeyda kızımızın tekrar mekanı cennet, derecesi ali olsun diyoruz. Ona da sözümüz, ona da sözümüz suçlularla, organize suçlarla mücadele onun duası, onun da şefaatiyle hiçbir zaman durmadan devam edecek diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, daha sonra Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ın evini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Haber-Kamera Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİTSİVAS, -