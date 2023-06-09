Bakan Yerlikaya, Şehit Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde andı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde andı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mağusa Limanı, limandır liman, aman aman. Beni öldürende yoktur din iman.' Gazimağusa'nın adının geçtiği bu türküyü öyle yanık, öyle içten okuyordu Aybüke Yalçın kızımız. 6 yıl önce, 9 Haziran günü Batman Kozluk'ta, o çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra hain teröristlerce şehit edildi. Henüz 22'sindeydi. Aziz hatırası unutulmayacak. Bilinsin ki terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenime Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun" dedi.