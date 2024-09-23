Bakan Yerlikaya: Şeyda Yılmaz'ın katilinin adliyeye götürülmesiyle ilgili soruşturma yalan
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katilinin adliyeye götürülme şekliyle ilgili açıldığı iddia edilen soruşturmanın asılsız olduğunu açıkladı. Yerlikaya, bu yalan haberleri yayanlar hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili soruşturma açıldığı iddialarının yalan olduğunu duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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