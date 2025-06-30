Bakan Yerlikaya: Peygamber Efendimizin Karikatürünü Kınıyorum

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mizah dergisinde yayınlanan Hazreti Muhammed karikatürünü şiddetle kınadı ve bu tür girişimlerin provokasyon amacı taşıdığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayınlanmasını kınadı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimizin hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum. Yapılan basın özgürlüğü değildir. Yapılan ifade özgürlüğü değildir. Dini değerlerimizi aşağılayan, Müslümanların vicdanında derin yaralar açan bu tür girişimler provokasyon amaçlıdır ve buna cüret edenler hukuk önünde hesap verecektir. Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak hakaret eden bu zihniyeti lanetliyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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