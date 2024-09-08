Ovacık'ta Askeri Araç Kazasında 4 Asker Şehit Oldu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu araçta bulunan 4 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun"