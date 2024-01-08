Bakan Yerlikaya: Olumsuz Bir Durum Yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Pütürge'de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramaları için ekipleri yönlendirdiğini belirterek, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını ifade etti. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, Allah'ın ülkeyi ve milleti afetlerden korumasını diledi.
BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Malatya Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.