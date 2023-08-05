Bakan Yerlikaya Manisa'da terör ve uyuşturucu operasyonlarını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa programı kapsamında yaptığı açıklamada, son 60 günde 29 bin 32 terör ve 33 bin 295 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya: 60 günde 29 bin 32 terör, 33 bin 295 uyuşturucu operasyonu yaptık (2)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa programı kapsamında gerçekleştirdiği 'Şehir Buluşmaları' programının ardından, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Bakan Yerlikaya Hatuniye Camii'nde öğle namazını kıldı, vatandaşa aşure dağıttı. Bakan Yerlikaya, aşure hayrının ardından Kurşunluhan esnafı ile görüştü, daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Yerlikaya, Manisa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen son programda ise STK, muhtarlar, ilçe teşkilatları, kadın ve gençlerle bir araya geldi. (DHA)