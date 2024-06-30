Bakan Yerlikaya: Maalesef 1 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

BAKAN YERLİKAYA: MAALESEF 1 VATANDAŞIMIZ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamada can kaybının arttığını belirterek, "Maalesef 1 vatandaşımız daha hayatını kaybetmiş, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 5'e yükselmiştir. 57 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.