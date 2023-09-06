BAKAN YERLİKAYA KÜÇÜKÇEKMECE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece Kırlangıç Sokak'ta incelemelerde bulundu. Yerlikaya burada selden hasar gören dükkanlara da girdi. Vatandaşın da yaşadıklarını ve sorunlarını dinleyen Bakan Yerlikaya'ya incelemeleri esnasında İstanbul Valisi Davut Gül ve Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu eşlik etti.

Bakan Yerlikaya, çöken evinin içerisinde kedilerini arayan Meryem Akmaz'la da bir araya geldi. Burada Akmaz'ın yaşadıklarını dinleyen Yerlikaya, iki kedisini de bulan Akmaz'a kalacak yer ayarlayabileceklerini ifade etti.

HANE VE İŞ YERLERİNE DESTEK ÖDEMESİ

Bakan Yerlikaya, incelemeleri sonrasında açıklamalarda da bulundu. Yerlikaya, "Meteorolojini bize vermiş olduğu rakamlara göre metrekareye 128 kilogramdan başlamak üzere daha aza inen rakamlarla yağış alındı. Valiliğimizin koordinasyonunda, AFAD İl Müdürlüğümüz, AFA Başkanlığımızın da desteğiyle beraber, büyükşehir, İSKİ, emniyetimiz, jandarmamız, hepsi kendi bölgelerinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, her zaman olduğu gibi büyük bir iş birliği, büyük bir gayretle sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen bütün iş yerleri, evler, haneler, bunların sularla tahliyesiyle ilgili büyük gayret ve çaba içerisine girildi. Büyük geçmiş olsun. Dün de söylediğimiz gibi bir yabancı uyruklu olmak üzere bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Baş sağlığı diledik. Yaralılarımız var. 31 yaralımız var, bunların sadece 8 tanesinin bu sabah itibariyle tedavi süreçleri devam ediyor. Hayati tehlikelerinin olmadığını biliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Burada esnaflarımızı ziyaret ediyoruz, hane sakinlerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Sabah da duyurduk. İlk etapta AFAD'tan İçişleri Bakanlığı olarak hem hane sakinlerine hem de iş yerlerine bir destek ödemesi, acil can suyu diyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da hanelere 10 bin liranın yanında 5 bin lira verecek ama bu bununla kalmıyor. Zarar tespitlerimiz, valiliğimiz, ilçe kaymakamlığımız, defterdarlığımız tek tek yapıyor. Az önce girmiş olduğumuz iş yerinde de zarar tespitiyle ilgili komisyonun geldiğini biliyoruz. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bizim bir algoritmamız var, çalışma tarzımız var. Diğer sellerde olduğu gibi bunlarla ilgili süratli çalışmalarımızı bitirip nasıl bir destek ödemesi yapacağımızı sizler aracılığımızla hemşerilerimize duyuracağız. Eyüp'te bir ahırda 5 hayvanın telef olduğuyla ilgili bir rapor var ama bunun yanında İstanbul İl Tarım Müdürlüğümüz ekipleri yine tarımsal alanlarla ilgili, hayvanlarla ilgili, seralarla ilgili zarar tespitleriyle ilgili çalışmalarını yapıyor. O çalışmalar da bittiği zaman sizler aracılığıyla bunu hemşerilerimize duyuracağız. Onlarla da ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın nasıl bir destek ödemesi yapacağını tekrardan ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ'NDE ARAMAYLA İLGİLİ 700'ÜN ÜZERİNDE GÖREVLİ ÇALIŞIYOR

Kırklareli'ni de biliyorsunuz. Sabah bakan yardımcımızla görüştüm. AFAD Başkanımız olay olduğu andan itibaren ordaydı. İğneada, Sislivadi'de… Çok lokal bir yerde gerçekten kısa zaman içerisinde dün sabah saat 06.00 ile 08.00 arasında, 2 saat içerisinde çok güçlü bir yağmur alındı. Maalesef ruhsatsız, hatta mühürlü olduğunu duyduk ki bununla ilgili savcılık da şu anda çalışmasını başlattı. Bungalov evlerde kalan misafirler sele kapılıyor. Bu sabah bir kayba, aranan cesede ulaşıldı maalesef. Şu anda 3 kayıp var. Aramayla ilgili 700'ün üzerinde çalışan görevliler var. İnşallah onları da en kısa zamanda bulmak istiyoruz. Bir an önce yakınlarına teslim etmek istiyoruz. Baş sağlığı diliyoruz, üzüntümüz çok büyük" dedi.

BİREYSEL OLARAK DA TEDBİR ALMAK DURUMUNDAYIZ

İklim değişikliğine de dikkat çeken Yerlikaya, "Sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada artık iklim değişikliğinden kaynaklanan ani sistem geçişleri… Öyle yağmur tahminlerinde bulunuyor ki… 7 saat sonra sarı turuncu alarm, şu nispette metrekareye yağmur yağacağıyla ilgili duyurular geliyor. Bunlar artık o kadar sık yapılmaya başlandı ki lütfen bunu kanıksamayalım. Duyurulanlarla ilgili mutlaka bireysel olarak da kendimiz de bu tedbirleri almak durumundayız. Tedbir, tedbir diyoruz. Çok kısa zaman içerisinde büyük bir yağmur miktarı kotla ilgili, yerleşim yeriyle ilgili, eğimle ilgili eğer bir sorun varsa mutlaka onun kısa vadede biz kendimiz tedbirimizi almamız gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki hemşerilerimizin de zararlarının bir an önce giderilmesiyle de ilgili onların yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum" dedi.