İstanbul Küçükçekmece'de çöken binada incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı

Haber: Hakan Kaya/Kamera: Mehmet Çalpar

(İSTANBUL)- İstanbul Küçükçekmece'de çöken üç katlı binanın enkazında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma yapıldığını söyledi. Yerlikaya, "Biz depremlere karşı dayanımı olmayan enkazda gördüğümüz gibi bir tablo görmek istemiyoruz. Tedbir almak istiyoruz, birlikte yapmak istiyoruz bunu. El birliğiyle, devlet millet el ele yapmak istiyoruz. 6 Şubat'ta canımızın yandığı gibi bir daha canımızın yanmasını istemiyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya, Küçükçekmece'de çöken zemin artı üç katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu.

"İçeriden çıkartılanların 7'si yabancı uyruklu"

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, olayda 9 kişinin kurtarıldığını, Türkmenistan uyruklu birinin ise hayatını kaybettiğini söyledi. Yerlikaya, "İçeriden çıkarılan 7 yabancı uyruklu var. Bunlardan 1'i İran, 7'si Türkmenistan uyruklu. Göç İdaresi Başkanlığımız bunların kimlikleri üzerinden araştırmasını yaptı. Tamamı yasal kalışı olan, ikamet izni olan yabancılar. Bizim 2 vatandaşımız var. Birisi hastanede tedavi bile olmadı. Kendisi gayet iyi durumda. Diğer vatandaşımız tedavi sürecinde. Hastane yetkililerinden buraya gelmeden önce almış olduğum bilgiye göre, bizim vatandaşımızın durumu gayet iyi. Tedavi süreci devam eden 6 yabancı uyruklu misafirlerden anneyle 6 aylık bebeğin durumu diğerlerine nispeten daha kritik görünüyor. Duamız temennimiz odur ki, en kısa zamanda sağlık, sıhhat ve afiyete kavuşurlar diyoruz. Birazdan da ziyaret etmeyi düşünüyoruz arkadaşlarla beraber" dedi.

"Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdik"

Olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma yaptıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığımız açıkladı. Burası için 3 savcı görevlendirildi. Onlar soruşturmalarına başladılar. İçişleri ailesi olarak biz de Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdik. Bugünden itibaren çalışmaya başladık. En kısa zamanda idari kusur, kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından göndereceğiz" dedi.

İstanbullulara seslendi, kentsel dönüşüm çağrısında bulundu

Bakan Yerlikaya, İstanbullulara da seslenerek, "4 Haziran'da göreve başladık. Kentsel dönüşüm diyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, destekleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın açıklamış olduğu 'Yarısı Bizden Kampanyası'nı duymayan İstanbullu kalmadı. Sadece İstanbulla da ilgili değil Marmara Bölgesiyle de ilgili. Biz depremlere karşı dayanımı olmayan enkazda gördüğümüz gibi bir tablo görmek istemiyoruz. Tedbir almak istiyoruz birlikte yapmak istiyoruz bunu. El birliğiyle devlet millet elele yapmak istiyoruz. 6 Şubat'ta canımızın yandığı gibi bir daha canımızın yanmasını istemiyoruz" ifadesini kullandı.

"Savcı, mahkemeler bunu aydınlatacak"

Yaşanan olayda 2 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Yerlikaya, "Mal sahibi ve zemin kattaki dükkanla ilgili iki gözaltı var. Ama bunlarla ilgili tahkikat devam ederken bir şey bilsek de bizim söylememiz doğru değil. Bırakalım, bizim adımıza millet adına karar verici olan savcı, mahkemeler bunu aydınlatacak. Göreceksiniz, Beşiktaş'taki 29 vatandaşımızın hayatına mal olan oradaki durum gibi, teleferikte olduğu gibi biz çok kısa zamanda bunu aydınlatıyoruz ve idari olarak biz üzerimize düşeni yapıp adliyeye, savcılarımıza gönderiyoruz. Size de bunu anbean takip ediyorsunuz zaten. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar" diye konuştu.

"Yarın sabaha kadar hem enkazı hem de yan taraftaki binayı tamamen yıkacağız"

Bakan Yerlikaya, "Hemen yanında sağında duran bina 8 yaşında. Tedbir amaçlı sağ olsun valimizin koordinasyonunda boşaltıldı. Binanın bitişik nizamında olan zaten boş. Orası dirençle ilgili, etütle ilgili, kentsel dönüşüm yapılma zaruretinden dolayı Allah'a şükürler olsun ki önceden boşaltılmış, Çevre Şehircilik İl Müdürümüz burada. Orayı da yıkıyor. Biz inşallah bu sabaha kadar yani yarın sabaha kadar hem bu enkazı hem de yan taraftaki binayı tamamen yıkacağız ve etrafımızı herhangi bir can güvenliği açısından mal güveni açısından bir sıkıntı oluşturmaz hale getireceğiz" dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından da hastanede ziyaret ettiği 6 aylık Aygözel isimli bebekle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan paylaşarak "Adı gibi güzel olan Aygözel bebeğimizin tedavisi sürüyor; doktorlar çok şükür durumunun iyi olduğunu söylediler. Aygözel bebeğimizin annesi ve babasının da tedavileri devam ediyor" dedi.

Döner dükkanı sahibi de gözaltına alındı

Öte yandan olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çöken binanın alt katındaki döner dükkanının işletmecisi Özge Aktürk Dinçer'in de gözaltına alındığı açıklandı.