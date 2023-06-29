Bakan Yerlikaya: " Konya'mızın 21 yılda geldiği nokta gerçekten göz kamaştırıcı"

- İçişleri Bakanı Yerlikaya memleketi Konya'da

KONYA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Konya'ya geldi. Bakan Yerlikaya, " Konya'mızın 21 yılda geldiği nokta gerçekten göz kamaştırıcı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya ziyaretine Mevlana Meydanı civarında esnaf ziyareti ile başladı. Sultan Selim Camii'nde öğle namazını kılan Bakan Yerlikaya, daha sonra Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret etti. Buradan Konya Valiliğine geçen Yerlikaya, Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret ederek, şehirle ilgili bilgiler aldı. Ziyaretten sonra açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "4 Haziran'da göreve başladım. İçişleri Bakanı olarak bu emaneti, bu teveccühü gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu zor görevde her zaman başta Konya olmak üzere bütün aziz milletimizin hayır duaları gerçekten bize güç veriyor. Bayramlar sevinç günleri. Ben öncelikle hemşehrisi olmaktan iftihar ettiğim ve çok duygulandığım aziz Konyalı hemşehrilerimizin her birinin bayramlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin bayramını tebrik ediyorum. İslam coğrafyasındaki bütün inanan kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara huzur içinde, güven içerisinde, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde bizleri karşılaştırsın, yaşatsın diye dua ediyorum. Konya'mızda bundan sonra daha sık karşılaşacağız. Konya'mızın 21 yılda geldiği nokta gerçekten göz kamaştırıcı. Bunu Cumhurbaşkanımızın liderliği ve hükümetlerimizin başarısı olarak görüyor ve inanıyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımıza da 28 Mayıs'ta Konya'mızın göstermiş olduğu büyük teveccüh gerçekten takdire şayan. Konya'mıza minnettarız. Aynı şekilde şehrimizde atanmış, seçilmiş ayrımı yapılmaksızın çok büyük bir uyum, birlik, beraberlik içinde, iki gün bir olmadan bu aziz şehrimizi daha yukarıya taşımak, büyültüp güçlü Türkiye idealleri uğrunda, Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun, diğer şehirlerle rekabet ortamında, kardeşlerin rekabeti ortamında çalışan bir şehir olarak görmekten de büyük iftihar duyuyorum. Buna katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.

Yerlikaya açıklamanın ardından Valilik'ten ayrılarak Konya Şehitliğine geçti. Şehitlikte dua eden ve şehit mezarlarına çiçek bırakan Bakan Yerlikaya, şehit yakınlarıyla da görüştü. Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Uğur İbrahim Altay ile görüşen Bakan Yerlikaya buradan da AK Parti Konya İl Başkanlığına geçerek Başkan Hasan Angı ile görüştü. Ziyaretlere, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, belediye başkanları, protokol mensupları katıldı.