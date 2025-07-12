Güçlü ve Gönlü Büyük Türkiye Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yerli ve milli teknolojilerle donatılmış, güçlü kurumlarıyla ayakta duran, gönlü ve ufku büyük bir Türkiye var artık." dedi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla gerçekleştirilen Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece bir siyasi hareket değil, milletin çeyrek asırlık duasının adı olduğunu söyledi.

Vesayet zincirlerini kıran, milletin iradesini iktidara taşıyan, kendi medeniyet kodlarıyla geleceği inşa eden bir büyük hareket olduklarını belirten Yerlikaya, "Bugün hep beraber, inancın azme, azmin hizmete, hizmetin ise millete adanmışlığa dönüştüğü yatırımlarla buluştuk. Bu eserlerin her biri bir damla alın teri, bir nefes umut ve milletimizin duasıyla yükselmiş eserlerdir." diye konuştu.

Kızılcahamam'ın açılışa hazır yatırımlarla yeni bir eşiğe adım attığını dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığımızın da bu hizmet kervanında yer almasından büyük onur duyuyoruz. Bakanlık olarak Kızılcahamam'da Vilayetler Evi Kaplıca Oteli'ni tamamladık. 135 yatak kapasitesiyle hizmete sunduk. Yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binamızla güvenliğimizi daha da güçlendirdik. Yeni Jandarma Komutanlığı ve Güvem Jandarma Karakolu binalarımızla huzurun altyapısını yeniledik. Kaymakamlık binamızı şehrin tarihi dokusuna uygun şekilde düzenledik. Yabanabad Huzurevi'ni onardık, 'büyüklerimizin her an yanındayız' dedik. Şehit Zekeriya Yurdakul İmam Hatip Lisesi 100 kişilik öğrenci pansiyonu inşa ettik ve gençlerimizin eğitimi için sağlam adımlar attık. Toplamda 437 milyon lirayı aşan yatırımla devletimizin kudretini ve milletimizin emanetini temsil eden eserler açılışa hazır hale geldi."

"Gönlü ve ufku büyük bir Türkiye var"

Ali Yerlikaya, çıkar için değil, insan için var olan bir davanın neferleri olduklarını belirterek, "İşte AK Parti siyaseti bu mirasa sahip çıkan, gönüllere dokunan eser ve hizmet siyasetidir." dedi.

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağ milletin gücüyle sınırları aşan liderlik vizyonuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'yi bölgesinde sözü dinlenen, dünyada izlenen bir ülke haline getirmiştir. Savunma sanayisinde kendi SİHA'sını, İHA'sını, Gökbey ve Atak helikopterlerini, Togg'unu, TCG Anadolu'sunu üreten bir ülkeyiz artık. Terörle mücadelede destan yazan, uyuşturucuyla kararlı şekilde mücadele eden, huzur ve güvenin bayraktarlığını yapan bir ülkeyiz. Yerli ve milli teknolojilerle donatılmış, güçlü kurumlarıyla ayakta duran, gönlü ve ufku büyük bir Türkiye var artık."