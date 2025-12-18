Haberler

Yerlikaya: Kırmızı Işık İhlali 2024'te 137 Can Aldı, Yeni Trafik Kanunu Teklifiyle Yaptırımlar Arttırılacak

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı boyunca kırmızı ışık ihlali nedeniyle 137 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yeni Trafik Kanunu ile bu ihlallerde ceza süresinin kademeli olarak artırılacağı bilgisini paylaştı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ışık ihlallerinin yol açtığı kazalara ve yeni Trafik Kanunu teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 2024 yılında kırmızı ışık ihlali nedeniyle 137 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu ihlallerin artık daha ağır yaptırımlarla karşılanacağını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında kırmızı ışıkta durmayan bir motosiklet sürücüsünün, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptığı görüntüyü paylaştı. 2024 yılı boyunca her gün ortalama 5 bin 450 kırmızı ışık ihlali nedeniyle idari yaptırım uygulandığını ifade eden Yerlikaya, geçtiğimiz hafta Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bir yayaya çarpan B.Ü. isimli sürücünün yakalandığını açıkladı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre yaptırımların kademeli olarak ağırlaştırılacağını belirten Yerlikaya, "Kırmızı ışıkta geçen sürücülerin 3'üncü ihlalinde 30 gün, 4'üncü ihlalinde 60 gün, 5'inci ihlalinde 90 gün sürücü belgeleri geri alınacak. 6'ncı ihlalde ise sürücü belgesi tamamen iptal edilecek" dedi.

Kırmızı ışık ihlalinin basit bir kural ihlali olmadığını vurgulayan Yerlikaya, "2024 yılında kırmızı ışık ihlali yüzünden 137 canımızı kaybettik. Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur. Trafik ışıkları hepimiz için güvenliktir. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadesini kullandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

