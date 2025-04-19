Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

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"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"

Bakan Yerlikaya, Kırmızı Bültenle Aranan 3 Suçluyu Gürcistan'da Yakaladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 ve ulusal seviyede aranan 1 kişi olmak üzere toplam 3 şahsı Gürcistan'da yakalayıp Türkiye'ye getirdiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 3 kişiyi Gürcistan'da yakalayıp ülkeye getirdiklerini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı "Sınır ötesine de kaçsanız Türk polisinden kaçamazsınız" başlıklı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. isimli şahıs, 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. isimli şahıs, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak ülkemize iadeleri sağlandı."

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısları, Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, uluslararası işbirliğimizle suçluları yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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