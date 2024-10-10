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Bakan Yerlikaya, Kayıp Rojin'in Ailesi ile Görüştü

Bakan Yerlikaya, Kayıp Rojin'in Ailesi ile Görüştü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayıp üniversite öğrencisi Rojin'in babası ve amcası ile telefon görüşmesi yaparak, arama çalışmalarının 24 saat esaslı devam ettiğini açıkladı.

'BAKAN YERLİKAYA, ROJİN'İN BABASI VE AMCASI İLE GÖRÜŞTÜ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kayıp Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile görüştüğünü duyurdu. Yerlikaya, paylaşımında, "13 gündür kayıp olan ve Van'da ekiplerimizce aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin kızımızın babası Nizamettin ağabey ve amcası Mehmet ağabeyimizle telefonda görüştük. Aramalarımız geniş çaplı olarak 24 saat esaslı olarak devam ediyor. Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve Aziz Milletimize hayırlı haberler vermek" dedi.

Baba ve amcayla telefonda görüştüğü anların videosunu da paylaşan Yerlikaya, konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Nizamettin abi, bil ki; bakanlık, valilik olarak bizim taşradaki tüm birimlerimiz can siperhane çalışıyor. ve inşallah en kısa zamanda bununla ilgili hayırlı bir haber vermek bizim gayemiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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