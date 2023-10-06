31 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 307 gözaltıİÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde 15 organize suç ve 24 suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı 'Kafes Operasyonu'nda 307 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda silah ele geçirildiğini açıkladı.

31 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 307 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde 15 organize suç ve 24 suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı 'Kafes Operasyonu'nda 307 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda silah ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Adana'da Bora Toprak Organize Suç Örgütü, Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü, Samsun'da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü, Zonguldak'ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü, Bursa'da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü, Eskişehir'de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü, Gaziantep'te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü, İstanbul'da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü, İzmir'de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü, Muğla'da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü, Giresun'da Baki Ay Organize Suç Örgütü, Tekirdağ'da Resul Ağyürek isimli kişinin yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösteren suç grubu, Çanakkale'de Kadir Yeşil isimli kişinin yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösteren suç grubu ile Afyon'da Ahmet Başyiğit isimli şüphelinin yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı 'Kafes Operasyonu' gerçekleşti.

39 ORGANİZE SUÇ YAPISI ÇÖKERTİLDİ

31 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 15 organize suç örgütü ve bu suç örgütlerine silah ve malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyonlarda 307 şüpheli yakalanarak gözaltın alındı. Ayrıca 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: ÇETELERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ

Operasyonu anbean takip ederek yönlendiren Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi.