Bakan Yerlikaya: 'KAFES-33' Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.