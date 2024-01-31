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Bakan Yerlikaya: "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

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Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır İstanbul Mersin Güncel Haberler

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