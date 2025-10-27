Bakan Yerlikaya, Kadın Sürücüye Saldıran Şüpheliyi Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bakırköy'de aracıyla bir kadın sürücünün önünü keserek, çocuklarının gözü önünde kadın sürücüye saldıran şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabındaki yaptığı paylaşımda, yeni trafik kanunu teklifinin yürürlüğe girmesi halinde sürücü K.İ.K'nin 60 gün boyunca araç kullanamayacağını belirtti.

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını belirten Yerlikaya, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın da 60 gün trafikten men edileceğini kaydetti.

Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte şehir eşkıyası gibi davrananlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye çocuklarının yanında saldıracak kadar gözü dönen bu şehir eşkıyaları bizden kaçamayacak. Bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız." ifadelerine yer verdi.