Bakan Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Bakan Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndaki 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin, kadim devlet geleneğini ve bin yıllık Anadolu hakimiyetinin mirasını omuzlarında taşıyan bir millet olduğunu belirtti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin, devlet aklı, kurumsal hafıza ve milli güvenlik vizyonunu oluşturan merkezlerin başında geldiğini dile getiren Yerlikaya, "Jandarma Teşkilatımız 186 yıllık bir çınar. Bu çınarın personel ihtiyacını karşılamak üzere ilk subay okulu ise 1904'te Selanik'te kuruldu. O günden bugüne bu ocak, disipliniyle, vatan sevgisiyle, ilimle yoğrulmuş bir asker kolluk kültürünü nesiller boyu taşıdı." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, 2016'daki yapısal dönüşümle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulduğunu hatırlatarak, böylece eğitim, öğretim, bilim ve uygulamanın tek bir yükseköğretim çatısı altında bütünleştiğini söyledi.

Bu adımın, hem kurumsal kaliteyi hem de çağın gereklerine uygun personel yetiştirme kapasitesini artırdığını kaydeden Yerlikaya, "Akademimizin misyonu, insani ve milli, manevi değerler çerçevesinde, lider yetkinliklerine sahip subay ve astsubaylar yetiştirmektir. Vizyonu, güvenlik alanında öncü rol üstlenen, bilgi üreten, sürekli yenilenmeyi benimseyen, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmaktır. Temel değerleri ise liyakat, disiplin ve vazife bilincidir. Bu değerler, burada atılan her adımın, sınıfta öğrenilen her bilginin, sahada verilen her kararın mihenk taşıdır." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Akademide 2025-2026 döneminde subay ve astsubay adaylarından oluşan 7 bin 355 öğrencinin farklı kampüslerde eğitim gördüğünü anımsatarak, "2016'dan bugüne mezun sayımız da şükürler olsun 40 bin 163'e ulaşmış durumda. Rütbeli ve sivil akademisyenlerden oluşan 277 hocamızla hem teoriyi hem de tecrübeyi aynı kürsüde buluşturuyoruz. Bu kapasite, Türkiye'nin huzuru için çalışan, büyüyen bir vizyonun somut göstergeleridir." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, aynı zamanda Akademide 1991'den bu yana 49 ülkeden 1000'i aşkın uluslararası öğrenciye eğitim verildiğini aktararak, "Bugün 12 farklı ülkeden 161 uluslararası öğrencimiz de aramızda bulunuyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin güvenlik diplomasisini, ortak tehditlere karşı müşterek hareket kabiliyetini güçlendiriyor." sözlerini sarf etti.

"Bu mücadeleyi üç sac ayağı üzerine bina ettik"

İçişleri ailesinin, 675 bin ferdiyle kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda Türkiye'nin huzuru ve milletin güvenliği için yılın 365 günü, 7 gün 24 saat sahada olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, teröre, organize suçlara, uyuşturucuya, siber tehditlere, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve tüm suç odaklarına karşı mücadelemizi kanunların verdiği yetki, hukukun terazisi ve milletimizin duasıyla sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi üç sac ayağı üzerine bina ettik; önleyicilik, suç işlenmeden önce riskleri bertaraf etmek. Caydırıcılık, suça meyilli olanlara 'bu yolun sonu karanlık' demek. Etkin yakalama, suçun izini sürmek, suçluyu kıskıvrak yakalamak, götürüp adalete teslim etmek.

Çağımızda sadece suçla değil, insan ruhunu zehirleyen küresel bir atmosferle de maalesef karşı karşıyayız. Bugün dünya ekranlardan, sosyal medyadan, haber bültenlerinden yayılan karanlık bir algıyla kuşatılıyor. Uzmanlar buna, 'acımasız dünya sendromu' diyor. Yani bir nevi modern zamanların görünmeyen bir virüsü."

Yerlikaya, algıların, gerçekliğin önüne geçtiği, ekrana bakan gözlerin hakikati değil, felaketi izlediği bir çağda yaşandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bir kötülük illüzyonudur. Herkesin kötü, her yerin güvensiz olduğu düşüncesini üreten, büyüten talihsiz bir yaklaşımdır. Savaş, terör, felaket; her gün bombardımana tutulduğumuz bu karanlık içerikler, özellikle genç beyinlerde endişe, korku... Bunları büyütüyor. Bu da toplumsal bağları maalesef zedeliyor. Bireyleri içe kapatıyor, güvensizlik üretiyor ve sonuç olarak devlete olan güveni sarsıyor. İşte 'acımasız dünya sendromu' tam da budur. Bu sendrom, 'dünya zaten kötü, kimseye güven olmaz' düşüncesini normalleştiriyor. Biz, bu zihinsel işgale karşı da mücadele etmek zorundayız. İşte bu yüzden Bakanlık olarak bizim mottomuz, Türkiye'nin huzuru. Güvenlik güçlerimiz, yani sizler, kötülüğü sıradanlaştıran, iyiliği istisna haline getiren bu algıyı da yıkmak için varsınız."

Subay ve astsubay adaylarına seslenen Yerlikaya, üzerlerindeki taşıdıkları üniformanın, ahlakın, hukukun, disiplinin ve cesaretin elbisesi olduğunu vurguladı. Bu kavramların bugün de yarın da onların kalkanı olacağını belirten Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak Polis Teşkilatıyla, Jandarma Genel Komutanlığıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığıyla her konuda hakkı, hukuku ve liyakati korumak için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

Yerlikaya, "Atama ve tayin sistemlerinden özlük haklarına kadar her başlıkta, her bir mensubumuzun hakkını ve hukukunu korumak adına düzenli iyileştirmeler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Veri temelli, performans odaklı, adil bir çerçeveyi güçlendiriyoruz." dedi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan ve bayrak uğrunda canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla yad eden, gazilere de sağlık ve afiyet dileyen Yerlikaya, yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya'nın da konuştuğu törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir de yer aldı.

Tören, ödüllerin verilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.