İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 Bin 204 Yeni Araç İçin Test Sürüşü Yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerliyaka, jandarma ve emniyet teşkilatlarında 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım töreni öncesi, hem jandarma hem de polis motosikletleriyle test sürüşü gerçekleştirdi.

Jandarma ve emniyet teşkilatlarında 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım töreni, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Motosiklet merakı ile bilinen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tören öncesi hem jandarma hem de polis motosikletleriyle test sürüşü yaptı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından motosiklet kullandığı anlara ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Dün düzenlediğimiz 'Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7 bin 204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'miz öncesi yeni motosikletlerimizle kısa bir deneme turu gerçekleştirdim. Motosikletlerimiz, önleyici asayiş hizmetlerinde, trafikte, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik birimlerimize hız, donanım, etkinlik ve güç kazandıracak. Her şey ülkemizin huzuru için. Yeni araçlarımız güvenlik güçlerimize ve aziz milletimize hayırlı olsun" dedi.