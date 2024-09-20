Bakan Yerlikaya, jandarma ve emniyet araçlarının hizmete alım töreninde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Araçlarımızın büyük çoğunluğu, nüfusumuzun yüzde 78'ini oluşturan 30 büyükşehrimizde trafik ve asayiş hizmetlerinde görev yapacaklar. Böylece güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü, çok daha görünür, çok daha etkin olacaklar." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde konuşan Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin teminatı olan jandarma ve emniyet teşkilatlarının asırlık çınarlar olduğunu söyledi.

Her iki teşkilatın da şehitler ocağı, kahramanlar yurdu olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bu yiğitlerimiz gece gündüz, yaz kış demeden dağ başlarında, uçsuz bucaksız vadilerde, dar geçitlerde canları pahasına görevlerini ifa etmekte, kendilerini aziz milletimize adamaktadırlar." diye konuştu.

Yerlikaya, bugün tarihi bir güne tanıklık ettiklerini ifade ederek, bu teşkilatların kuvvesinde ekonomik ömrünü tamamlayan 10 yaş ve üstü taşıtların yenilenmesi adına büyük bir adım attıklarını kaydetti.

Alanda 5 bin 693 aracın bulunduğunu aktaran Yerlikaya, "Ancak tedarik edilenlerin yanı sıra işlemleri devam eden araçlarımızın katılımıyla kısa sürede bu sayı 7 bin 204'e ulaşacak. Araçlarımızın büyük çoğunluğu, nüfusumuzun yüzde 78'ini oluşturan 30 büyükşehrimizde trafik ve asayiş hizmetlerinde görev yapacaklar. Böylece güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü, çok daha görünür, çok daha etkin olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Bu araçların alımında devletimizin gücü, aziz milletimizin gönülden yaptığı bağışlar var"

Bakan Yerlikaya, otoyollarda görev yapan ekiplerin bir taraftan trafik güvenliğini sağlarken diğer yandan otoyollardaki olası asayiş suçlarına anında müdahale edebileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hiç şüphesiz güvenlik güçlerimizin gelişen ve değişen şartlara ayak uydurabilmesi, görevlerini daha verimli yapabilmeleri için modern araçlarla donatılmaları, teknolojik alt yapılarla desteklenmeleri büyük önem taşıyor. Bugün, emniyet teşkilatımızın bünyesine katılan 5 bin 1 yeni aracın 3 bin 41'i trafik, 1960'ı asayiş hizmetlerinde kullanılacak. Jandarma teşkilatımıza katılan 2 bin 203 yeni aracın ise 313'ü trafik, 1300'ü asayiş, 587'si otoyollarda görev yapacak. 3 Cayrokopter ise havadaki gözümüz olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yunus gibi yangın, Mevlana gibi dertli, Hacı Bektaş gibi vakur olmadan bu millete hizmet edilemez." sözlerini aktaran Yerlikaya, "İşte bugün 'Biz milletin ta kendisiyiz.' sözünüzün ne anlama geldiğini bir kez daha tecrübe ediyoruz. Çünkü bu araçların alımında devletimizin gücü, aziz milletimizin gönülden yaptığı bağışlar var. İş insanlarımızın, kurumlarımızın verdiği destekler var. Güvenlik güçlerimizin ardında eli öpülesi analarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin duaları var. Biz birlikte güçlüyüz, biz birlikte büyüğüz." ifadelerini kullandı.

"Güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü, çok daha etkin olacak"

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İçişleri Bakanlığı olarak kendilerine bir görev tevdi ettiğini, o görevin de Türkiye'nin huzuru olduğunu ifade ederek, "Zat-ı devletlerinizin liderliğinde aziz milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın temelini oluşturan Vizyon Belgesinin 16 başlığından biri 'Huzur'dur. İçişleri Bakanlığı olarak biz de insan hak ve özgürlüklerinin, can ve mal güvenliğinin her türlü tehdide karşı güvence altına alınması için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 9 ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 1773 yeni aracın katılmasıyla ilgili töreni hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O araçlarımızın katılımıyla İstanbul'da, trafik ve asayiş hizmetlerinde gece ve gündüz ekip sayılarımızı artırdık ve sadece 9 ayda, devriye sayılarımızın artması sonucu İstanbul'da kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta yüzde 9, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 31'lik düşüş meydana geldi. Günlük ortalamalarda evden hırsızlık yüzde 36, otodan hırsızlık yüzde 55, iş yerinden hırsızlık şimdilik yüzde 29 azaldı. Daha da indireceğiz bunları Allah'ın izniyle. Hapis cezası bulunan 31 bin 90 şahıs yakalandı, cezaevine gönderildi. Narkotik suçlar kapsamında 4 bin 928 şahıs tutuklandı, 2 bin 577 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı yüzde 46 arttı ve 15 ton 353 kiloya ulaştı. Trafik birimlerimize yapılan takviye sonrası, denetlenen sürücü sayısı yüzde 122 artarak 9 milyon 140 bin oldu."

Yerlikaya, buradaki amaçlarının trafik denetimlerini artırarak, trafik kurallarına uyma bilincini geliştirmek ve kaza sayılarını azaltmak olduğunu vurgulayarak, "Rekor sayıdaki araçlarımızın katılımıyla asayiş ve trafik hizmetlerindeki devriye sayılarımız tıpkı İstanbul'daki gibi artacak. Böylece bir taraftan önleyici gücümüz artarken suç sayıları azalacak, suçluları yakalayıp adalete teslim etme kapasitemiz yükselecektir. Güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü, çok daha etkin olacak." dedi.

Türkiye'nin huzur ve güvenliği için her an görevlerinin başında olduklarını kaydeden Yerlikaya, milletin emrinde ve hizmetinde olduklarını sözlerine ekledi.