Bakan Yerlikaya, jandarma üs bölgesinden yeni yılı kutladı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki jandarma üs bölgesinden yeni yıl tebrik videosu paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Dibek Jandarma Üs Bölgesi'nde nöbetteki askerlerin yanında yeni yıl mesajı paylaştı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Kahraman jandarmamızla birlikteyiz. Bu üs bölgemizde gece gündüz demeden tıpkı diğer silah arkadaşları gibi 365 gün, yaz kış, kar kış demeden vatan nöbetindeler. Yılın son gününde bu kartal yuvasından başta aziz milletimiz olmak üzere bütün kahraman jandarmam, polisim, Sahil Güvenliğimiz ve İçişleri ailemizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2024'ün barış, huzur, sağlık, esenlikler getirmesi dileğiyle, sevgilerim ve saygılarımla" dedi.