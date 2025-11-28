Bakan Yerlikaya Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı yeni araç hizmete alım töreninde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 bin 200 yeni aracın hizmete alınmasının Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik altyapısına vurulan güçlü bir mühür olduğunu ve her alanda yükselen Türkiye'nin güvenlik alanında dünyaya örnek olan yürüyüşünün yeni bir adımı olduğunu belirterek "Bu vizyonla 9 bin 200 yeni araç, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızın envanterine kazandırılmıştır." dedi.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı yeni araç hizmete alım töreninde yaptığı konuşmada, sadece bir araç hizmet alım törenine değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin yükselen güvenlik vizyonuna, devletin kudretini gösteren tarihi bir ana şahitlik edildiğini söyledi.

Bu tablonun Türkiye'nin huzuru, güvenliği ve istikbalini daha da güçlendiren bir devlet kararlılığının tezahürü olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında milletimize nefes olan, vatanımızın her karışında devletimizin kudretini ve şefkatini temsil eden kahraman güvenlik güçlerimize daha güçlü, daha etkin, daha hızlı bir kapasite kazandırıyoruz. Teşkilatlarımızın kuvvesinde, ekonomik ömrünü tamamlayan 10 yaş ve üstü araçların yenilenmesi adına, stratejik bir adım daha atıyoruz." diye konuştu.

Yerlikaya, güvenlik güçlerinin gelişen teknolojiye, değişen suç profillerine ve yeni tehdit alanlarına karşı daha güçlü durabilmeleri için nitelikli araçlarla donatılmalarının bir zorunluluk olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"9 bin 200 yeni aracın hizmete alınması, Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik altyapısına vurulan güçlü bir mühürdür. Her alanda yükselen Türkiye'nin güvenlik alanında dünyaya örnek olan yürüyüşünün yeni bir adımıdır. İşte, tam da bu vizyonla 9 bin 200 yeni araç, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızın envanterine kazandırılmıştır."

Bu yatırımın bir güvenlik kapasitesi atılımı olduğunu belirten Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geride bırakılan 23 yıllık süreçte ulaşımdan sağlığa, eğitimden sanayiye her alanda büyük yatırımlar yapıldığı gibi güvenlik hizmetlerimizde de aynı kararlılıkla, tarihi yatırımlara imza atıldığını dile getirdi.

Ali Yerlikaya, "Bugün düzenlediğimiz törenle, Emniyet Teşkilatımızın bünyesine 7 bin 80, Jandarma Teşkilatımıza 2 bin 70, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ise 50 yeni aracımız katılacaktır. Bu araçların her biri, sahada daha hızlı reaksiyon, daha etkin denetim, daha görünür caydırıcılık ve daha güçlü devlet varlığı anlamına gelmektedir. İnşallah bu araçlarla asayişten trafiğe, uyuşturucuyla mücadeleden organize suçlara kadar güvenlik faaliyetlerimizi, çok daha etkin ve verimli bir şekilde yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Suç ve suçluyla mücadelede güvenlik güçlerinin gösterdiği kararlılık sayesinde her gün suçun alanının daraldığına ve karanlık odakların nefes alamaz hale geldiğine vurgu yapan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sadece bu yıl 1 Ocak-22 Kasım 2025 tarihleri arasında 385'i KOM, 116'sı narkotik ve 90'ı siber olmak üzere toplam 591 organize suç örgütünü çökerttik. 7 bin 409 organize suç örgütü üyesi tutuklandı. Yine aynı dönemde, asayiş olaylarında kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta meydana gelen olay sayısı 49 bin 302 azaldı. Aydınlatma oranımız yüzde 99'a ulaştı. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta da 1 Ocak-20 Kasım 2025 döneminde, bir önceki yıla göre toplam olay sayısı 39 bin 802 azaldı. Aydınlatma oranımız ise yüzde 9,2'lik artışla yüzde 90,6'ya yükseldi."

Suç oranlarında düşüş

Bakan Yerlikaya, her suçta büyük düşüş, olayların aydınlatılmasında da tarihi başarı olduğunu ifade ederek "Bu kutsal mücadelede emniyetimizin, jandarmamızın, Sahil Güvenliğimizin azmi ve alın teri var. Biz verdiğimiz mücadeleyi sadece kendimizle kıyaslamıyoruz. Dünya ne yapıyor, biz neredeyiz, ona da bakıyoruz." dedi.

Avrupa Birliği İstatistik Birimi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi gibi uluslararası kurum ve kuruluşların 2023 verilerini aktaran Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"100 bin kişiye düşen evden hırsızlık olay sayısı Türkiye'de 66 iken Avustralya'da 601, Fransa'da 470, Kanada'da 342, İspanya'da 317, Almanya'da 311, İngiltere'de 308 ve ABD'de 270'dir. 2023'te cinsel saldırı olay sayısı Türkiye'de 100 bin kişide 43 iken İngiltere'de 294, Fransa'da 140, Hollanda'da 108, Almanya'da 64'tür. Dolandırıcılık suçunda ülkemiz genelindeki olay sayısı 100 bin kişide 196'dır. Bu sayı İngiltere'de 5 bin 681, Almanya'da 967, İspanya'da 950'dir. Bu tablo, Türkiye'nin, asayişten organize suçlara, dolandırıcılıktan hırsızlığa kadar birçok alanda, dünya ölçeğinde önemli bir başarı ortaya koyduğunu açıkça göstermektedir."

Ali Yerlikaya, trafik güvenliğinde de 2030 ve 2050 hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerlediklerini vurgulayarak "2023 yılında denetlenen araç sayısı 83 milyon iken 2024'te bu sayı 124 milyonu aştı. Bu yılın 22 Kasım tarihine kadar ise 150 milyona ulaştı. Bu sene, 1 Ocak-22 Kasım tarihleri arasında geçen seneye kıyasla ölümlü kaza oranında da yüzde 6,8'lik bir azalma sağladık. İşte bu başarıların arkasında Aziz milletimizin duası, zat-ı devletlerinizin desteği, kahraman polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin fedakarlığı ve gayreti vardır." ifadelerini kullandı.

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların verileri açık bir şekilde ortadayken birilerinin çirkin siyasi hesaplarla bu başarıya gölge düşürmeye çalıştığını söyleyen Yerlikaya, "Bu kifayetsizler kurucu üye ve yayıncı kadroları arasında FETÖ'cülerin yer aldığı paravan kuruluşların hazırladığı, tamamen yanlı ve gerçeği yansıtmayan raporlarla, hazımsızlıklarını açığa çıkarıyorlar ama biliyoruz ki aziz milletimiz, son 23 yıldır olduğu gibi bugün de yaşananların farkındadır. Kimin bu ülke için gecesini gündüzüne kattığını, kimin algı peşinde koştuğunu görmektedir. Görmektedir ki, her seferinde görevi erbabına teslim etmektedir. Bu yüzden bu konuda da rahatız, eminiz, müsterihiz." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuşmasının sonunda, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, 81 ilin valisi, güvenlik güçleri başta olmak üzere ve bu süreçte desteğini esirgemeyen ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek odaları ve hayırsever iş insanlarına teşekkür edip envantere katılan 9 bin 200 yeni aracın hayırlı olmasını diledi.