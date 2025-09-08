Bakan Yerlikaya, İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi E.B'nin (16) yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullanarak, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."