İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzurumuza kastedenler devletimizin nefesini enselerinde hissedecek

Bakan Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda, 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde, İstanbul'a atamaları yapılan ve göreve başlayan polislere vazifelerinde başarı diledi. Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen, suç ve suçlularla mücadelede polisin elini çok daha güçlü kılacak araçların kente ve İstanbullulara hayırlı olmasını temenni etti.

İstanbul'un, Fatih'in emaneti, medeniyetin baş tacı, kıtaların buluştuğu eşsiz şehir, tarihin serveti ve aziz milletin göz bebeği olduğunu belirten Yerlikaya, "131 ülkeden büyük, dünyanın en büyük 15'inci metropolü olan bu aziz şehir huzurlu olursa, Türkiye'nin tüm şehirleri huzurlu olur. İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, İstanbul'un yedi tepesinde, en işlek caddesinden en ücra köşelerine değin sokak sokak, mahalle mahalle huzur ve güvenliğin tesisi için gece-gündüz demeden canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın temelini oluşturan vizyon belgesinin 16 başlığından birinin "huzur" olduğuna işaret ederek, halkın huzur içinde yaşadığı bir ülke olma özelliğini sürekli güçlendirdiklerini söyledi.

Emniyet mensuplarının gelişen ve değişen şartlara ayak uydurabilmesi, görevlerini daha etkin ve daha verimli yapabilmeleri için modern araçlarla donatılmaları ve teknolojik altyapılarla desteklenmelerinin büyük önem taşıdığını aktaran Yerlikaya, "Konvansiyonel güvenlik sistemlerimizi yüksek teknoloji ve teknik kapasiteyle her geçen gün daha da geliştirirken, emniyet teşkilatımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. İşte bugün göreve başlayan yeni polislerimiz, İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz 1173 araç ve 400 motosiklet, bunun somut, en güzel örneğidir. İnşallah 2 ay içinde 200 yeni motosikletimiz daha İstanbul'umuzda hizmete alınacak." diye konuştu.

Yerlikaya, teslimi yapılan 1573 yeni araçla birlikte İstanbul'da suç ve suçlularla mücadelede kullanılan araç sayısının 7 bin 121'den 8 bin 894'e yükseldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Böylece trafik ekip sayımız 4 kat artarak 395'ten 1296'ya, önleyici ekip sayımız yani 'Yunuslar' 967'den 1960'a, İstanbul genelindeki toplam ekip sayımız ise 2 bin 583'ten 4 bin 477'ye yükselecek. Artık trafik ekiplerimiz, Yunuslarımız, polislerimiz daha görünür olacak. Bu ekiplerimiz, Beyoğlu'ndan Avcılar'a, Fatih'ten Kadıköy'e, Maltepe'den Sultanbeyli'ye kadar bu şehrin her mahallesinde, her sokağında görev yapacak. Emniyet teşkilatımızın kurulduğu günden bugüne geçen 179 yılda nice sert kışlar yaşandı bu topraklarda. Nice karanlık güç odakları milletimizin huzurunu bozmak için pusuda beklediler. Ancak mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz çalışan kahraman emniyet güçlerimiz, ne dün ne de bugün o karanlık odaklara asla geçit vermedi ve inşallah ilelebet de vermeyecekler. Çünkü Türk polisi, her daim milletimizin yanında, milletimizin hizmetinde ve milletimizin emrindedir."

Göreve yeni başlayan 6 bin 992 polisle birlikte İstanbul'da görev yapan emniyet personeli sayısının 56 bin 607'ye yükseldiğini dile getiren Yerlikaya, göreve başlayan polislere, "Sizler devletimizin ve milletimizin polisisiniz. Sizin polisiniz ise vicdanlarınız olacak. Bunu asla ama asla unutmayın." diye seslendi.

Yerlikaya, suç ve suçlularla amansız bir şekilde mücadele etmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Huzurumuza kasteden her kim varsa, şafak vaktinde de gün batımında da devletimizin nefesini enselerinde hissetmeye devam edecekler inşallah." dedi.

Araçların temininde desteklerini esirgemeyen hayırsever iş insanlarına ve kurumlara teşekkür eden Yerlikaya, görevleri başında şehit düşen emniyet güçlerini rahmet ve saygıyla andı.